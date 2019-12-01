Desde la región lacustre hasta la costa, Torres Piña recorre ocho municipios con agenda de la Transformación 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 18:47:02

Morelia, Michoacán, 7 de julio de 2026.- Durante ocho días consecutivos, Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de defensa de la Transformación y la Soberanía, llevó a cabo un recorrido por ocho municipios de Michoacán, donde realizó asambleas informativas, visitas comunitarias y encuentros con comerciantes, productores, artesanos, deportistas y otros sectores económicos.

La ruta tuvo como objetivo la construcción de una agenda política desde las necesidades específicas de cada localidad.

En Morelia, la semana comenzó en el Distrito 10, donde el morenista visitó el Mercado de Dulces, dialogó con comerciantes de gazpachos y participó en una actividad deportiva.

Este lunes regresó a la capital para encabezar una rueda de prensa acompañado por deportistas michoacanos y, posteriormente, una asamblea en el Distrito 16, donde se tocaron temas como: el segundo anillo periférico, la avenida Amalia Solórzano, el cuidado del agua y la problemática ambiental del sur de la ciudad.

En Copándaro, encabezó una asamblea informativa para dialogar con la población sobre las obras, programas sociales y acciones públicas que han llegado al municipio.

Ahí sostuvo que la transformación también debe medirse por su capacidad para atender a los municipios pequeños y mejorar las condiciones de vida de sus comunidades.

En Cuitzeo, el encuentro fue el espacio en el que habitantes compartieron cuales son los retos ambientales y económicos de la región, particularmente, las condiciones del lago, el saneamiento, el abastecimiento de agua y la movilidad.

Torres Piña planteó que estos problemas requieren coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

En Villa Morelos presentó los avances en infraestructura carretera, drenaje, servicios públicos y programas sociales, y dejó claro que para lograr la transformación de Michoacán, ningún municipio debe quedar fuera de la inversión pública por su población, ubicación o tamaño.

En Huiramba, Torres Piña visitó la comunidad de Tupátaro, donde dialogó con productores de mole y personas dedicadas a preservar los oficios tradicionales; el aspirante reconoció el valor cultural y económico de la comunidad, así como la necesidad de respaldar a las nuevas generaciones para que mantengan vivos los saberes y oficios artesanos.

En Lagunillas, encabezó una asamblea informativa para exponer las necesidades de los municipios pequeños y la importancia de mantener una presencia permanente en esos territorios, pues escuchar directamente a la población es indispensable para convertir las demandas de las localidades en una agenda estatal.

La jornada continuó en Pátzcuaro, en la comunidad de Urandén, donde escuchó las preocupaciones relacionadas con la recuperación del lago y la economía de los pueblos ribereños.

Posteriormente, en la cabecera municipal, dialogó con artesanos, comerciantes y habitantes sobre turismo, programas sociales, derechos de las comunidades indígenas y desarrollo regional.

En la región Costa, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Torres Piña sostuvo encuentros con sectores productivos y encabezó una asamblea informativa en Las Guacamayas, donde destacó que el crecimiento del puerto debe reflejarse en seguridad, empleos, infraestructura y bienestar para las familias, además de convocar a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum y defender la soberanía nacional.

El recorrido abarcó zonas urbanas, municipios pequeños, comunidades originarias, pueblos ribereños y la región portuaria.

Para Carlos Torres Piña, la transformación no puede originarse desde las oficinas, debe construirse paso a paso en territorio, de la mano con la gente y poniendo al frente las necesidades de la población.