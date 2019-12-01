Desde La Piedad, Bedolla convoca a desplegar campaña digital en defensa de la 4T

Desde La Piedad, Bedolla convoca a desplegar campaña digital en defensa de la 4T
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 16:59:47
La Piedad, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó una asamblea informativa de Morena en La Piedad donde convocó a desplegar una campaña digital en defensa de la 4T, a fin de contener “la falaz narrativa con que la derecha pretende desvirtuar los logros de nuestro movimiento en Michoacán”.

Ante unos dos mil militantes de Morena, entre ellos secretarios de gabinete, diputados, alcaldes y distintos referentes políticos del Bajío, el mandatario michoacano dijo que esta tarea también responde a la necesidad de proyectar los alcances que ha tenido su gestión, valiéndose del respaldo otorgado en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

“Inundemos las redes sociales de nuestro movimiento, defendamos la Cuarta Transformación, impulsemos los logros de la presidenta Claudia Sheinbaum y defendámosla de la voraz campaña intervencionista fabricada desde Washington”, enfatizó. 

Ramírez Bedolla subrayó que este llamado será emitido en todos los rincones de Michoacán, a través de asambleas informativas como la que se realizó esta mañana en La Piedad, tierra que, dijo, fue rescatada por su administración tras décadas de abandono gubernamental. 

Al llamado de Bedolla se sumaron actores políticos como la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el diputado Juan Pablo Celis; la secretaria de la Mujer, Alejandra Anguiano, entre otros.

Noventa Grados
