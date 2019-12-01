Desde la cuna del movimiento democrático, PRD Michoacán cierra filas rumbo a 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 20:17:20

Apatzingán, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- En reunión distrital con presidentes e integrantes de los comités municipales del distrito, el dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, destacó la relevancia histórica del municipio como origen del movimiento democrático encabezado por el movimiento cardenista. Señaló que esta identidad obliga al perredismo a preservar y ejercer los principios que dieron origen al partido, así como a fortalecer su presencia territorial.

En ese marco, afirmó que existen condiciones para competir y obtener resultados favorables en las elecciones de 2027 en municipios que integran el distrito. “Nuestras convicciones a favor de la ciudadanía serán reconocidas en las urnas”, expresó.

Indicó que el PRD Michoacán mantiene un trabajo permanente de organización en el territorio, con estructura y militancia activa. Añadió que, para enfrentar el proceso electoral de 2027, es necesario consolidar la unidad interna y reforzar las tareas de afiliación.

Asimismo, subrayó que las candidaturas se definirán con base en el trabajo territorial, privilegiando a quienes mantienen presencia en colonias y municipios. Durante la reunión distrital, Lupita Chávez dio la bienvenida a las y los asistentes y confió en que los trabajos resulten productivos.

En el encuentro participaron integrantes de los comités municipales de Apatzingán, La Huacana, Múgica, Nuevo Urecho, Tepalcatepec, Buenavista, Parácuaro y Tumbiscatío.