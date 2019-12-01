Desde la Comisión de Salud se reconoce el trabajo de las parteras tradicionales michoacanas: Teresita Herrera

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo del 2026.- Desde el Congreso del Estado, se reconoció la labor de las parteras tradicionales, quienes con su esfuerzo y conocimiento han acompañado a miles de mujeres michoacanas a dar vida a las nuevas generaciones, en el marco de la presentación del libro “La Partería en Michoacán”, del autor José Angel Báez Vargas.

La diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado, integrante de la Comisión de Salud de esta 76 Legislatura, manifestó que el Poder Legislativo se ha caracterizado por respaldar este tipo de proyectos, así como a quienes plasman la experiencia de grandes mujeres que a través de la historia, han apoyado a miles de mujeres en su etapa de embarazo.

“Reconozco a a quienes han dedicado su vida a acompañar a las mujeres en esta etapa, reconocemos a las parteras del estado de Michoacán y desde este Congreso del Estado, vamos a legisalar para visibilizar y reconocer de mejor forma esta labor tan fundamental en la entidad”, finalizó.

En esta actividad, también se entregaron reconocimientos a quienes han dedicado su vida a acompañar el nacimiento de nuevas generaciones, a las parteras María Isabel Zavala Pineda, de la región de la Meseta Purépecha; María Elena Pascual Gómez de la región Lacustre; y en representación de la partera tradicional, Felipa Luna Solís, a Norma Santana, de la región Zacapu; así como en representación de la partera tradicional, Juana Pulido Santos, a Celia Pérez Pulido, de la región de la Cañana de los Once Pueblos.

En esta presentación, también estuvo el diputado José Antonio Salas Valencia, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) y el legislador Alfonso Janitzio Chávez Andrade, además del Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), Rogelio Andrade Vargas.