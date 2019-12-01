Desde José Sixto Verduzco, Movimiento Ciudadano sigue sumando afiliaciones en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 18:56:27
José Sixto Verduzco, Michoacán, a 5 de febrero de 2026.- Movimiento Ciudadano continúa creciendo en Michoacán con gobiernos que dan resultados, afirmó el coordinador estatal del partido, Víctor Manríquez González, al destacar que cada vez más ciudadanas y ciudadanos se suman al proyecto naranja por su forma distinta y eficaz de gobernar.

Lo anterior, durante la visita del doctor Enrique Ramos, presidente municipal de José Sixto Verduzco, quien acudió a la sede estatal de Movimiento Ciudadano para entregar nuevas afiliaciones provenientes de su municipio, reflejo de la confianza social en un gobierno que ha hecho las cosas bien.

Víctor Manríquez subrayó que el crecimiento del movimiento no es casualidad, sino resultado del trabajo serio, cercano y responsable que realizan los gobiernos naranjas en los municipios.
“Movimiento Ciudadano representa hoy una verdadera alternativa para Michoacán, con gobiernos que cumplen, dan resultados y ponen a las personas al centro de las decisiones”.

El coordinador estatal reconoció el desempeño del gobierno municipal de José Sixto Verduzco, al señalar que es ejemplo de cómo se puede gobernar con honestidad, eficacia y resultados tangibles para la ciudadanía.

Finalmente, reiteró que Movimiento Ciudadano seguirá fortaleciéndose en todo el estado, sumando voluntades y construyendo un proyecto ciudadano que responda a las verdaderas necesidades de Michoacán.

