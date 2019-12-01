Desde el Congreso, se respalda la consolidación del Gobierno Digital en Michoacán: Adriana Campos Huirache

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 18:31:48

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- En su calidad de presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacan, la diputada Adriana Campos Huirache participó en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Coordinadora de Gobierno Digital 2026, donde se revisaron los avances institucionales en materia de modernización administrativa y transformación tecnológica.

Durante la sesión se presentaron y aprobaron los Informes 2025, así como la proyección de la Agenda Digital 2026, instrumentos que delinean la ruta para agilizar trámites, optimizar procesos internos y consolidar plataformas digitales más eficientes al servicio de la ciudadanía.

En la reunión participaron diversas instituciones y sectores e eforzando la coordinación entre instancias para asegurar que el desarrollo del Gobierno Digital se sustente en principios de transparencia, legalidad e integridad en el ejercicio público.

La legisladora destacó que la implementación estratégica de herramientas tecnológicas permite reducir la burocracia, fortalecer la rendición de cuentas y brindar servicios más accesibles y confiables.

Señaló que el Congreso del Estado acompaña estos esfuerzos mediante el análisis y actualización del marco normativo que garantice una una mejora digital y que sea ordenada y efectiva.

Asimismo, reconoció la participación de representantes de diversos sectores sociales, cuya visión y experiencia contribuyen a enriquecer la planeación de políticas públicas en materia de innovación gubernamental.

Finalmente, Adriana Campos Huirache agradeció la invitación de la doctora Alejandra Ochoa Zarzosa, directora del Instituto de Ciencia, Tecnologia e Innovacion, y reiteró su compromiso de continuar impulsando, desde el Poder Legislativo, acciones que fortalezcan la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares que generen desarrollo.