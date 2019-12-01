Desde el Congreso de Michoacán se trabaja por las mujeres: Sandra Arreola

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 15:43:49

Morelia, Michoacán, a 8 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Sandra María Arreola Ruiz, destacó que desde el Congreso del Estado se impulsa una agenda legislativa firme para fortalecer la protección, los derechos y el bienestar de las mujeres michoacanas.

La legisladora subrayó que su trabajo parlamentario ha estado enfocado en promover iniciativas que garanticen mayor seguridad, justicia y condiciones de igualdad para niñas, adolescentes y mujeres.

Entre las propuestas impulsadas destaca la iniciativa para equiparar la tentativa de feminicidio con el feminicidio, con el objetivo de endurecer las sanciones contra quienes intenten privar de la vida a una mujer, evitando que estos delitos queden con castigos menores.

Asimismo, ha promovido reformas para sancionar a autoridades que revictimicen a mujeres víctimas de violencia, buscando garantizar una atención institucional adecuada y una reparación integral del daño.

Sandra Arreola también ha impulsado acciones legislativas para fortalecer el derecho a la pensión alimenticia, mediante medidas que sancionen a quienes incumplen con esta obligación, protegiendo principalmente a mujeres jefas de familia y a sus hijas e hijos.

En materia educativa, presentó una iniciativa para justificar inasistencias escolares derivadas de problemas de salud menstrual, con el objetivo de evitar que niñas y adolescentes enfrenten discriminación o rezago académico por esta causa.

De igual forma, la legisladora ha planteado la creación de un Consejo Consultivo de Mujeres, que permita fortalecer la participación femenina en la elaboración y evaluación de políticas públicas en el estado.

Arreola Ruiz enfatizó que estas iniciativas reflejan el compromiso de seguir construyendo un marco legal que proteja a las mujeres y combata las desigualdades.

“Desde el Congreso del Estado estamos trabajando para que las mujeres cuenten con más herramientas legales que garanticen su seguridad, sus derechos y su participación en la vida pública. Nuestro compromiso es seguir impulsando acciones que contribuyan a una sociedad más justa e igualitaria”, expresó.

Finalmente, la diputada reiteró que la conmemoración del 8 de marzo también debe ser un llamado a continuar fortaleciendo las políticas públicas y las leyes que permitan erradicar la violencia y promover mayores oportunidades para todas las mujeres en Michoacán.