Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2026.- Con un llamado a realizar turismo sustentable, la diputada Emma Rivera Camacho, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local y el diputado Antonio Mendoza Torres, presidente de la Comisión de Turismo, en compañía de autoridades federales y municipales, así como representantes de la región oriente, invitaron a la sociedad en general a visitar los santuarios de la mariposa monarca a partir del 21 de noviembre y hasta el 30 de marzo de 2027.

En rueda de prensa, los legisladores en compañía de la diputada Fabiola Alanís Sámano, de Rosalía Domínguez Vieira, directora de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y representante de la región, invitaron a la sociedad a recorrer los santuarios de El Rosario y Sierra Chincua, en el Oriente michoacano, donde miles de mariposas Monarca llegan tras recorrer kilómetros desde Canadá.

Acompañada por las presidentas municipales Ocampo y Angangueo, Leticia Arriaga Domínguez y María Hilda Domínguez, respectivamente, la también representante popular del Distrito de Zitácuaro, la diputada Emma Camacho reconoció el trabajo en los ejidos lo que ha ayudado a incrementar la en un 64 por ciento la presencia de la mariposa en la región, y se ha registrado hasta 800 mil visitantes.

“Dicho espectáculo natural constituye una importante derrama económica, y esta se logra gracias al desempeño de los guardianes forestales, y desde el Congreso hemos impulsado el reconocimiento a estos en el marco legal del Estado”, destacó la parlamentaria.

Asimismo, en presencia de Salvador Vázquez Villa, Sub Secretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobierno, Mauricio Gómez González, Esteban Martínez González y Marisol Velazco Reyes, representantes de los santuarios de El Rosario, Sierra Chincua y Senguio, el diputado Antonio Mendoza Torres recalcó la importancia de hacer turismo sostenible, “proteger a la mariposa monarca es cuidar el futuro económico, social y ambiental de la región”, dijo.

Refrendo su responsabilidad de trabajar desde la comisión para que esta riqueza natural se traduzca en bienestar de nuestras comunidades; ya que, “la mariposa monarca no solamente representa un espectáculo natural, representa una identidad, orgullo y una enorme oportunidad turística, que genera importantes fuentes de empleo”, expresó el legislador.

Finalmente, autoridades municipales y representantes de la región invitaron a la inauguración de los santuarios de Sierra Chincua y El Rosario que se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre, y estarán abiertos al público hasta el 30 de marzo, en los cuales podrán disfrutar de recorridos guiados por el bosque, paseos a caballo, gastronomía local, artesanía y hermosas áreas verdes para descansar y convivir con la naturaleza.