Desde el Congreso de Michoacán estamos abiertos a impulsar aquellas actividades que beneficien a la cultura y al turismo: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo del 2026.- Desde este Congreso del Estado de Michoacán, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando todas aquellas iniciativas que fortalezcan la cultura, el turismo y la economía local, así lo señaló el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.



En la rueda de prensa ofrecida en este Poder Legislativo, para impulsar la Feria del Geranio en el municipio de Tingambato, el diputado local, manifestó que este tipo de actividades, además de fortalecer la cultura y las tradiciones de la entidad y sus municipios, también generan oportunidades para los productores, artesanos y emprendedores.

“Esto que se genera con la Feria del Geranio, es sembrar desarrollo y cosechar bienestar para el municipio de Tingambato, para su gente, por ello desde este Poder Legislativo, siempre vamos a ser impulsores de este tipo de ferias”, aseveró.

En su intervención, la diputada Brisa Arroyo Martínez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, subrayó que este Congreso del Estado es aliado de la cultura y las tradiciones de Michoacán, por lo que hizo una extensa invitación para acudir a la Feria del Geranio, misma que se llevará a cabo del día 27 al 30 de marzo en el municipio de Tingambato.

“Esta feria es vida, pero más allá de eso, también es reconocer el esfuerzo que hacen las familias del municipio por adornar con mantos de colores. Este es un evento que nos da identidad y sin lugar a dudas, esta edición 35, nos llena de orgullo y beneplácito”, afirmó.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes, el presidente municipal de Tingambato, Mario Aguilar Martínez; funcionarios del ayuntamiento de Tingambato y artesanas y artesanos del municipio.