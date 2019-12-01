Descarta Manuel Gálvez que se adelanten los tiempos electorales en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 16 de abril del 2026.- El presidente municipal de Sahuayo, Manuel Gálvez Sánchez, rechazó que se estén adelantando los tiempos electorales en Michoacán, luego de que Alfonso Martínez Alcázar recibió el nombramiento de Coordinador del Cambio y Defensa de la Familia en Michoacán por el Partido Acción Nacional (PAN); afirmó que se trata de ejercicios que buscan fortalecer la participación ciudadana y los valores comunitarios.

El edil señaló en entrevista que iniciativas como la defensa de la familia forman parte de los principios históricos del panismo, por lo que su impulso responde a una agenda ideológica y social, más que a intereses electorales inmediatos.

Destacó el papel Alfonso Martínez Alcázar como alcalde de Morelia, pues lo reconoció por promover valores como el bien común, la libertad y la convivencia en paz. Consideró que este tipo de liderazgos contribuyen a generar condiciones positivas para el desarrollo del estado.

Manuel Gálvez sostuvo que este tipo de eventos representan una oportunidad para unir a la ciudadanía en torno a causas compartidas; además reiteró que el objetivo es fomentar el trabajo en equipo, la esperanza y la reconstrucción del tejido social, sin que ello implique un adelanto en los tiempos electorales.