Derechos humanos deben garantizarse con acciones y resultados para todas y todos: Xóchitl Ruiz

Derechos humanos deben garantizarse con acciones y resultados para todas y todos: Xóchitl Ruiz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 20:22:25
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Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- El respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación deben traducirse en acciones concretas que garanticen los derechos de todas las personas, afirmó la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, tras recordar que el próximo 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia.

La legisladora señaló que esta fecha representa una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más incluyente, donde las diferencias no sean motivo de exclusión y se garantice un trato digno, sin distinción de origen, condición social, género, edad o discapacidad. 

Subrayó que la defensa de los derechos humanos requiere instituciones sensibles, cercanas y comprometidas con las necesidades de la población.

En ese sentido, destacó que desde el Congreso del Estado se trabaja en el fortalecimiento del marco jurídico para eliminar obstáculos que impidan el acceso a la justicia. Como ejemplo, recordó su iniciativa para eliminar el requisito de ratificación de las quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con la finalidad de facilitar la presentación de denuncias y evitar que los procedimientos burocráticos limiten la protección de las personas.

Asimismo, reconoció el trabajo que realiza la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, encabezada por Josué Alfonso Mejía Pineda, en las tareas de protección, promoción y defensa de las garantías fundamentales en Michoacán. 

Destacó que mantiene comunicación y contacto permanente con el organismo, con la disposición de seguir coordinando esfuerzos, impulsar acciones conjuntas y fortalecer los mecanismos institucionales en beneficio de las y los michoacanos.

Xóchitl Ruiz González reiteró que la defensa de los derechos humanos debe ser una tarea permanente y no limitarse a fechas conmemorativas, por lo que desde la Comisión Legislativa continuará promoviendo iniciativas y acciones que contribuyan a una sociedad más justa, igualitaria e incluyente, donde la dignidad de las personas esté siempre por encima de cualquier diferencia.

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