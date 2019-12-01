Denuncias por daños en Palacio Municipal de Apatzingán siguen su curso en FGE

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 14:04:32

Morelia, Michoacán, 24 de enero de 2026.– La Presidenta Municipal de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo, confirmó que las denuncias interpuestas contra los responsables de los daños al Palacio Municipal durante las manifestaciones del pasado 3 de noviembre motivadas por el asesinato del exedil de Uruapan, Carlos Manzo "siguen corriendo su curso" en la Fiscalía General del Estado.

"Lo que le ha tocado a la administración hacer se le ha facilitado y pues bueno, también nosotros esperando un poquito pues de que podamos encontrar justicia, porque al final del día lo que ocurrió en esa ocasión pues fue un asunto armado, premeditado, que fue motivado, incentivado, pienso yo, con un origen político Y entonces, pues en virtud de ello, pues nosotros estamos haciendo lo conducente", señaló la ex diputada local.

Arreola Pichardo detalló que el dictamen inicial de la Fiscalía General de Michoacán por los daños asciende a 3.5 millones de pesos solo por la estructura, sin contar el mobiliario, sistemas de ventilación y comunicación.

"Creemos que puede llegar a costar entre 7 y 8 millones de pesos de manera total", indicó Arreola Pichardo.

Hasta diciembre del 2025, las reparaciones a la alcaldía tenían un avance del 70 por ciento, informó la presidenta.