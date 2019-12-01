Denuncian trabajadores del CECyTEM irregularidades administrativas

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 16:32:40

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre del 2025.- Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), denunciaron una serie de presuntas irregularidades al interior de planteles y la dirección general del subsistema.

Indicaron que han detectado empleados aviadores, además de asignación de bases, espacios que deberían ser concursados y con la administración actual no se siguen los procesos administrativos.

Las acusaciones, motivaron la colocación de mantas en la dirección general, lonas donde se solicita la intervención del Gobernador del estado, para revisar la gestión en la cúpula directiva del Colegio.

Las voces al interior del CECyTEM, apuntan que en el área de personal, se obliga a los trabajadores a firmar salida de mayor número de bienes, "por ejemplo firmamos 15 computadoras cuando solo se entregan 10 y se desconoce donde quedan el resto ", comentaron.

Agregaron que se registran ingresos de personal a la nómina, pero no se presenta a trabajar, ocupando puestos directivos altos con sueldos de hasta de 38 mil pesos mensuales.

Los denunciantes comentaron que se han reportado casos de hostigamiento hacia mujeres, incluyendo burlas y denigración, casos que no son atendidos a través de protocolos.

Además, se acusó a los directivos de ejercer presión para forzar la afiliación política.

Los trabajadores sindicalizados manifestaron que la institución está en retroceso educativo, ya que el director general, cuya designación no siguió un concurso de perfil académico, se enfoca más en su campaña política para una diputación que en resolver los conflictos internos.