Denuncian intimidación a directores de escuelas por parte de autoridades educativas en Querétaro

Querétaro, Qro., 29 de junio de 2026.- Sinuhé Piedragil Ortiz, diputado del Grupo Parlamentario de Morena, llamó a las autoridades educativas para que dejen de presionar a los directores de escuelas de educación básica, cada vez que algún diputado de su partido visita a la población estudiantil.

En rueda de prensa, explicó que, como representantes populares, una de sus tareas es estar en contacto con la ciudadanía, conocer sus problemáticas y apoyarlos en las gestiones que se requieran; algunos de ellos asisten a la comunidad educativa, siempre con el aval de los directivos; y aclaró que en ningún caso se realiza proselitismo.

Además comentó que, en particular, ha asistido a invitación de los directivos para explicar a los estudiantes el funcionamiento de los programas de las becas escolares como política pública, sin colores y sin promociones personales. Además, ejemplificó que asistió a una escuela de la comunidad de Montenegro, en Santa Rosa Jáuregui con ese objetivo, institución educativa a la que ni autoridades estatales ni municipales habían asistido en muchos años, al grado que no contaban con servicio de agua potable y los papás tenían qué pagar pipas de agua. A partir de que hizo la gestión con la CEA, el problema se resolvió en menos de dos meses.

Por otro lado, indicó que, así, en cada visita que realizan van encontrando problemáticas y tratan de darles salida, por lo que le llama la atención que ahora las autoridades escolares estén investigando el motivo de sus visitas a los centros escolares.

“No somos ingenuos, se acercan momentos electorales, y nosotros estamos haciendo nuestro quehacer como representantes populares de estar cerca de la sociedad”.

El diputado, Homero Barrera, informó que realiza un programa cultural que ya implementa el gobierno federal, con el fin de promocionar la lectura, el cual inició en enero, obsequiando a escuelas de educación básica unas torres con aproximadamente 150 libros entre cuentos, historias, relatos o novelas, con el objetivo de que niños y adolescentes despierten el hábito de la lectura, como una acción que pudiera aminorar la violencia familiar o temas de adicciones, por medio de la implementación de una dinámica distinta.

Además denunció que hace algunos meses empezaron a llegar a los directivos de las escuelas que había visitado, un oficio por parte de autoridades de la Usebeq, para que explicaran el motivo de la visita del legislador, lo cual considera como un amedrentamiento a maestros y directores, ya que el único objetivo es promover la lectura.

“Esto es un secuestro sistemático por parte de la autoridad educativa; les preocupa, ya que se viene el tiempo electoral y se ve la mano de quienes quieren decidir quién entra y quien no, a las escuelas”.

Consideró que funcionarios y representantes populares del partido en el gobierno, hacen promoción personal no solo en escuelas, sino en colonias, mercados y eventos.

Finalmente llamó a la autoridad educativa local para que dejen de acosar a los directivos escolares, ya que lo que están haciendo es un esfuerzo para que sus alumnos tengan actividades extracurriculares y aminoren el problema de violencia que hay en la sociedad.