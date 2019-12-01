Denuncia PRI desvíos de recursos del FORTAPAZ para los Ayuntamientos a través de la SCOP

Denuncia PRI desvíos de recursos del FORTAPAZ para los Ayuntamientos a través de la SCOP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 19:09:11
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Morelia, Michoacán, a 30 de junio de 2026.- El recurso que corresponde a los Fondos como el de  Fortalecimiento para La Paz, FORTAPAZ, es desviado y ejercido por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, SCOP, para realizar proyectos ajenos a propiciar armonía y seguridad en los Ayuntamientos, denunció el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia. 

“En lugar de transferir a los municipios, en muchas ocasiones el recurso estatal de FORTAPAZ se ejerce directamente de la SCOP, la SCOP está ejerciendo los recursos que deberían de irse a los municipios para pacificar, para buscar la paz”, dijo. 

Aseguró que se realizan obras que nada tienen que ver con proyectos que los propios alcaldes tienen, lo mismo sucede con los Fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, FORTAMUN, y de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP. 

“Hacer canchitas de fútbol para ellos es una estrategia para pacificar Michoacán. ¿Quién las va a usar? Los sicarios para organizar sus bailes, para llevar ahí a sus grupos que cantan narcocorridos y ahí están escuchándola bien a toda madre”, comentó. 

Memo Valencia recordó que en más de una ocasión se ha solicitado audiencia con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, por parte de los alcaldes emanados del PRI, sin ser escuchados en sus peticiones de recibir los recursos que por ley corresponden a los Ayuntamientos, “los presidentes municipales enfrentan las crisis solos. Los están dejando solos”, insistió. 

“Nuestros alcaldes están en la primera línea de fuego esperando presupuestos, operando con presupuestos de segunda categoría. Hemos presentado los datos, hemos buscado el diálogo institucional, la única respuesta del Estado ha sido cerrar la puerta”, lamentó.

El líder priista afirmó que el desarrollo de los municipios no puede estar sujeto a un bloqueo político, por ello, exigió que se realice por parte de la Federación una restitución financiera y del gobierno estatal la apertura inmediata al diálogo con los munícipes.

“Exigimos una reasignación justa y proporcional de los fondos del FASP, FORTAMUN Y FORTAPAZ, Michoacán no puede operar con presupuestos de segunda categoría y exigimos también la concreción inmediata de la mesa de trabajo solicitada desde abril. El desarrollo de nuestro municipio no puede estar sujeto a puertas cerradas, rescatar el plan Michoacán es rescatar a nuestros municipios, la inacción ya no es una opción”, finalizó.

Acompañaron, la secretaria general del PRI, Rocío Luquín; los secretarios de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Innovación Digital, Verónica Gómez; y el Técnico de Presidencia, Santiago Sánchez; así como Alejandro Bribiesca, representante del PRI ante el IEM; Edna Martínez Nambo, regidora de Morelia y dirigente del ONMPRI; además de Carolina Tomas, dirigente del Revolucionario Institucional en Morelia.

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