Denuncia Movimiento Ciudadano Querétaro vandalismo en sus bardas 

Denuncia Movimiento Ciudadano Querétaro vandalismo en sus bardas 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 14:42:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 25 de marzo 2026.- El coordinador municipal de Movimiento Ciudadano en Querétaro, Armando Rivera Castillejos, denunció que diversas bardas de su partido han sido vandalizadas y repintadas con propaganda de otros actores políticos.

Señaló que estas acciones han sido detectadas en distintos puntos, donde afirmó, se han sustituido mensajes del partido por nombres de aspirantes a la gubernatura, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN) y de Morena.

“Las bardas de Movimiento Ciudadano, que anuncian al partido y no a candidatos, han sido vandalizadas, hoy ya es un descaro; hoy vemos que nosotros, que tenemos el permiso del dueño de la barda, igualmente registrado ante el Instituto Electoral”, dijo.

Detalló que entre los casos identificados se encuentra una barda que fue repintada para colocar el nombre de Arturo Maximiliano García, así como otra en la que apareció el nombre de Agustín Dorantes Lambarri.

“Qué casualidad que las bardas de Movimiento Ciudadano fueron vandalizadas y al lado estaban las del PAN, y a esas nadie las grafiteaba ni nada, ahora ya es un descaro cuando vemos a un diputado local como mi amigo Arturo Maximiliano García pintando bardas de Movimiento Ciudadano”.

Pese a estos hechos, indicó que hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal ante la autoridad electoral; sin embargo, señaló que su equipo jurídico ya analiza la posibilidad de proceder legalmente.

 

 

 

Fotografía de Gustavo Trejo

Noventa Grados
Más información de la categoria
Llevan a Churintzio, Michoacán foro ciberseguridad a más de mil asistentes
Detienen a presunto responsable de violación cometida en Maravatío, Michoacán 
Dan 19 años de prisión a implicado en homicidio del periodista Luis Ramírez Ramos
Aprehenden a presunto responsable de violación equiparada y abuso sexual en agravio de su hija
Más información de la categoria
Maduro regresa a la Corte de Nueva York el próximo jueves
Dan 19 años de prisión a implicado en homicidio del periodista Luis Ramírez Ramos
Gobernador de Michoacán adelanta: al finalizar su mandato, seguirá en la política
Sheinbaum lamenta homicidio de dos maestras en preparatoria de Michoacán
Comentarios