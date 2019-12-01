Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 17:31:14

Monterrey, Nuevo León, a 19 de noviembre de 2026.- La fumigación de un parque público durante la temporada migratoria de la mariposa monarca derivó en una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la diputada local Lorena de la Garza Venecia, luego de que Movimiento Ciudadano señalara posibles daños a esta especie protegida.

La bancada de MC presentó la querella contra la legisladora y quienes resulten responsables por los trabajos realizados en el Parque El Dragón, ubicado en la zona de Sierra Alta, al sur de Monterrey, donde presuntamente se aplicaron insecticidas sobre áreas verdes y árboles en los que descansaban ejemplares de la mariposa monarca.

La diputada Marisol González sostuvo que los integrantes del Congreso no cuentan con facultades para ordenar fumigaciones en espacios públicos, por lo que pidió investigar quién autorizó las labores y si existió alguna intervención por parte del gobierno municipal de Monterrey.

Como parte de la denuncia, los emecistas solicitaron a la Fiscalía realizar inspecciones y peritajes ambientales para identificar las sustancias utilizadas, determinar posibles afectaciones a la especie y preservar las evidencias relacionadas con los hechos.

Asimismo, la bancada pidió al Congreso estatal revisar el caso y establecer las responsabilidades correspondientes, en medio de las exigencias ciudadanas que también han planteado la destitución de la legisladora.

La denuncia busca que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y determinen si la fumigación representó alguna infracción ambiental o un delito contra la fauna silvestre, además de establecer las posibles sanciones conforme a la ley.