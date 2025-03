Denuncia extrabajador a Gilberto Herrera por amenazas de muerte

Querétaro, Querétaro, a 18 de marzo de 2025.- El excolaborador de Gilberto Herrera Ruíz, diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), David Iván Fabela Mendoza denunció amenazas de muerte por parte de su equipo de trabajo; además de hacer uso de recursos públicos y personal de la Secretaría del Bienestar para realizar actos para desestabilizar la tranquilidad y gobernabilidad del estado de Querétaro.

Explicó que los hechos más importantes que se reconocen en estos actos son las marchas a favor del agua en Maconi, los bloqueos en 5 de Febrero, donde hubo detenidos “en defensa del agua”.

Afirmó que la denuncia ya se presentó ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) por parte de los hermanos José Alberto e Iván Favela Mendoza con el número de expediente CI/QRO/40691/2023 y el diputado federal no se presentó a comparecer ante la autoridad local.

“Se preguntarán cómo sé todo esto, yo fui trabajador de Gilberto Herrera Ruiz en la Secretaría de Bienestar como jurídico y posteriormente renuncie, al momento de renunciar me pide que no me vaya y me hago asesor jurídico en el Senado con él, todos ellos fueron mis compañeros”, dijo.

Destacó casos como el de Cuauhtémoc, quien estuvo vinculado a los hechos del 5 de marzo, donde se le pidió la defensa en el caso jurídico que Gilberto Herrera aprovechó política y mediáticamente, también el caso de la marcha por la Ley del Agua y el cierre de la avenida 5 de Febrero, donde Gilberto Herrera solicitó el apoyo a los detenidos y la marcha del 20 al 30 de octubre desde Maconí en “defensa del agua”, donde se utilizó a trabajadores de la Secretaría del Bienestar de Querétaro para coordinar la manifestación.

Otra de las irregularidades que denunció fue la entrega de tarjetas del Bienestar a adultos mayores, las cuales eran cobradas por personal de la Secretaría del Bienestar, situación que fue presentada ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría del Bienestar.

“Pedimos a la prensa y a la gente que vea estas pruebas y pidan que Gilberto Herrera Ruiz de la cara, si nosotros hubiéramos dicho algo contra él ya estaríamos en la cárcel o muertos, pero solo estamos amenazados de muerte y eso no es poca cosa, juntos podemos parar este abuso y manipulación de Gilberto que siempre quiere victimizarse, él es la enfermedad y se vende también como la medicina, se la pasa creando caos social a costa de la gente sin recursos, gente inocente y gente como yo, que en un momento pensamos que era una persona honesta”.

Exhortó a Gilberto Herrera Ruiz a dejar el fuero, a no esconderse tras terceros a quitarse la mascara y a comparecer ante la justicia, así como a dejar de manipular desde el poder para generar caos social.