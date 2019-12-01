Denuncia diputado Homero Barrera amenazas, chantajes y calumnias por parte del legislador Guillermo Vega

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 28 de agosto de 2025.- Desde la máxima tribuna legislativa, el Diputado Homero Barrera denunció públicamente las amenazas, chantajes y calumnias de las que ha sido víctima por parte del legislador Guillermo Vega, tras negarse a ceder ante prácticas que vulneran la integridad de su labor como legislador.

Barrera relató que, luego de señalar irregularidades en la conducción de la Comisión de Justicia y exigir transparencia en el trabajo legislativo, recibió un mensaje directo de Vega advirtiendo que lo “expondría con la prensa” como forma de presión. A las pocas horas, diversos medios difundieron información descontextualizada y falsa sobre un familiar lejano, en lo que calificó como una “coordinada campaña de calumnia” que afectó no solo su imagen, sino la seguridad y tranquilidad de su esposa e hijos.

El diputado recalcó que no se dejará intimidar: “No voy a ceder ni a chantajes, ni a calumnias, ni a amenazas. Mi compromiso es con la gente de Querétaro y con la transformación de nuestro país.”

En su posicionamiento, Barrera recordó también un episodio crítico de su vida que reforzó su convicción de servicio: en 2013, mientras viajaba con su madre en Tamaulipas, fue víctima de un ataque armado que le dejó dos heridas de bala y puso en riesgo su vida y la de su familia. Ese momento, dijo, fue un punto de quiebre en el que se prometió trabajar para cambiar la realidad de México y luchar por un futuro más seguro y justo.

Subrayó que su compromiso actual con Querétaro y con la Cuarta Transformación es fruto de esa experiencia, y que no permitirá que la intimidación o la difamación lo aparten de su deber.