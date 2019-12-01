Demandar a un médico por presunta negligencia no obliga a incluir al hospital público donde trabaja: juez cuarto civil de Morelia

Morelia, Michoacán, 07 de octubre de 2026.- Demandar a un médico por una presunta negligencia en la atención brindada no obliga incluir en el mismo juicio al hospital o institución pública de salud donde trabaja. Así lo determinó el juez Cuarto Civil de Morelia, al resolver un asunto relacionado con la responsabilidad civil de profesionales de la medicina.

El caso surgió cuando una persona promovió un juicio ordinario civil para exigir responsabilidad a varios médicos por su actuación profesional. Uno de ellos solicitó que también se llamara a juicio al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), bajo el argumento de que la atención se había proporcionado en una unidad hospitalaria de esa institución y conforme a sus protocolos.

Al analizar el planteamiento, el juzgador determinó que no era necesario incorporar al IMSS como parte demandada para resolver sobre la posible responsabilidad individual del médico, pues la conducta profesional de cada persona puede examinarse de manera independiente de la responsabilidad que pudiera corresponder a una institución pública de salud.

La resolución distingue entre la responsabilidad civil que puede atribuirse a un médico por una actuación negligente y la responsabilidad patrimonial que pudiera reclamarse a una institución por deficiencias en su organización, administración o prestación de servicios. Cada una tiene características y vías legales propias.

Con este criterio, se reconoce que las personas pueden acudir a la vía civil para reclamar la responsabilidad individual de un profesional de la medicina, sin que la participación de la institución de salud sea un requisito indispensable para analizar esa pretensión. Es importante precisar que esta determinación resuelve una cuestión procesal sobre quiénes deben intervenir en el juicio; no implica, por sí misma, que se haya acreditado la negligencia médica ni que exista una condena contra los profesionales demandados.

Las juezas y jueces del Poder Judicial de Michoacán trabajan diariamente en la resolución de los asuntos que son sometidos a su conocimiento, mediante el análisis de las circunstancias particulares de cada caso y la aplicación de las disposiciones legales correspondientes. Con sus decisiones, contribuyen a garantizar el acceso a una justicia completa, imparcial y cercana a las personas.