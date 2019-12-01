Del 23 al 29 de marzo, registro a la Pensión para Personas con Discapacidad: Ariadna Montiel

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 14:29:25

Ciudad de México, 16 de marzo de 2026.- En la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que del 23 al 29 de marzo, se realiza el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad en todo el país.

Exhortó a las personas a acudir a los Módulos de Bienestar que brindan atención de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas y cuya ubicación se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar www.gob.mx/bienestar.

El registro se realizará de acuerdo al siguiente calendario:

Lunes 23 de marzo: A, B, C

Martes 24 de marzo: D, E, F, G, H

Miércoles 25 de marzo: I, J, K, L, M

Jueves 26 de marzo: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 27 de marzo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 28 de marzo: Todas las letras

Domingo 29 de marzo: Todas las letras

En los estados de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, el registro a la Pensión para las Personas con Discapacidad es de 0 a 29 años.

Montiel Reyes abundó que 24 entidades han firmado el convenio de universalidad con el Gobierno de México, por lo que la pensión es de cero a 64 años en: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; en tanto que en el resto de las entidades, la pensión es universal para las personas menores 30 años y pueblos indígenas.

Hoy la rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad permanente es un derecho constitucional, con prioridad a los menores de 18 años, señaló la secretaria Ariadna Montiel, al destacar que la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se otorga a más de 1.5 millones de derechohabientes con inversión social para 2026 de más de 37 mil 452.7 millones de pesos y se adicionan lo que invierten los estados de la República.

Agregó que 2 mil 698 niñas y niños con cáncer que carecen de seguridad social, reciben un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos; mientras que, a través del Programa Salud Casa por Casa más de 1.2 millones de personas con discapacidad ya han recibido su primera consulta domiciliaria y gratuita para dar seguimiento a su salud y se inicia la segunda consulta.

En el Salón de la Tesorería, precisó que, a través de un acuerdo con la Fundación Teletón, 27 mil 897 niñas y niños con discapacidad que viven en 20 estados del país, acuden a los Centros de Rehabilitación para recibir terapias de rehabilitación de manera gratuita, a la fecha se han realizado 4 millones 923 mil 967 terapias de rehabilitación.

Los requisitos para el registro de la pensión son:

· Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

· CURP (impresión reciente)

· Acta de nacimiento (legible)

· Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

· Certificado de discapacidad (emitido por alguna Institución Pública de Salud)

· Teléfono de contacto (celular y de casa)