Del 19 al 25 de octubre, registro a Pensiones para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 13:24:24

Morelia, Michoacán de Ocampo, 19 de octubre de 2026.- Del 19 al 25 de octubre, la Secretaría de Bienestar abre el registro a las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años y más y Mujeres Bienestar para mexicanas de 60 a 64 años en Michoacán.

Roberto Pantoja Arzola, delegado de Programas para el Bienestar en Michoacán, informó que los módulos de registro brindan atención de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas en todo el país. La ubicación se puede consultar en la página de la Secretaría de Bienestar www.gob.mx/bienestar.

Resaltó que la Pensión para Adultos Mayores- de $6, 400 pesos bimestrales-, reconoce la aportación que realizaron en el desarrollo y preservación de los valores en México y con la Pensión Mujeres Bienestar- de $3, 100 pesos bimestrales-, por primera vez, se reconoce toda una vida de trabajo y esfuerzo de las mexicanas en el cuidado de su familia.

Para brindar una mejor atención, el registro se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido de la persona, bajo el siguiente calendario: lunes 19 de octubre, letras A, B y C; martes 20, D, E, F, G y H; miércoles 21; I, J, K, L y M; jueves 22, N, Ñ, O, P, Q y R; viernes 23, S, T, U, V, W, X, Y y Z; sábado 24 y domingo 25, todas las letras.

Trámite presencial y gratuito. Requisitos:

· Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad); CURP (impresión reciente)

· Acta de nacimiento (legible)

· Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

· Teléfono de contacto (celular y de casa)

Quienes por algún motivo no pueden asistir a realizar el trámite de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o a la Pensión Mujeres Bienestar, un familiar o conocido debe solicitar visita domiciliaria en el módulo de Bienestar en su municipio.