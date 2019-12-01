Del 16 al 22 de febrero, registro a Pensiones Mujeres Bienestar y Adultos Mayores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 14:01:43

Ciudad de México, 11 de febrero de 2026.- La secretaria de Bienestar Ariadna Montiel Reyes informó que, del 16 al 22 de febrero, se realizará el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión Mujeres Bienestar para las mexicanas de 60 a 64 años.

Explicó que los módulos estarán abiertos de lunes a domingo de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde. Para ubicar el módulo de registro, se puede consultar la página de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.

“Más de 2 mil 500 módulos se instalan para realizar este registro”, abundó Montiel Reyes, al precisar que para registrarse es importante presentar:

● Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

● CURP (Impresión reciente)

● Acta de nacimiento (Legible)

● Comprobante de domicilio (No mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

● Teléfono de contacto (celular y de casa)

Quienes por algún motivo no pueden acudir al realizar el trámite de registro, dijo, pueden solicitar una visita domiciliaria en la Línea de Bienestar 800 639 42 64, para que un servidor de la nación acuda al domicilio a realizar el registro.

La secretaria Ariadna Montiel añadió que el registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, bajo el siguiente calendario:

Lunes 16 de febrero: A, B, C

Martes 17 de febrero: D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L M

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Domingo 22 de febrero: Todas las letras

Al referirse al Programa Salud Casa por Casa, añadió que, al 8 de febrero, se han realizado 10 millones 704 mil 781 consultas médicas domiciliarias gratuitas a adultos mayores y personas con discapacidad, derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar. Asimismo, Ariadna Montiel exhortó a la población a informarse a través de las redes oficiales @bienestarmx; la Línea de Bienestar 800 63 94 264; o la página web. www.gob.mx/bienestar