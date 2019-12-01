Defienden alcalde y secretario de Celaya participación en foro de la ONU tras cuestionamientos por viaje a Nueva York

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 21:51:14

Celaya, Guanajuato, a 9 de julio de 2026.- La participación del secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto Martínez, en un foro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) generó un intercambio de posturas entre integrantes del gobierno municipal, luego de que el regidor de Morena, Miguel Villanueva Floresvillar, cuestionara que el Cabildo no fue informado previamente sobre la comisión al extranjero.

Ante los señalamientos, el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez aseguró que la ausencia del funcionario obedeció a una invitación oficial derivada del trabajo realizado por el Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística (IMIPE) con el Informe Local Voluntario de Celaya, relacionado con la Agenda 2030.

El presidente municipal explicó que inicialmente contemplaba acudir personalmente al encuentro internacional, sin embargo, decidió enviar a un representante debido a que prefiere mantenerse al frente de las actividades locales.

“Esa es su opinión de él (del regidor). Si hubiera sido necesario, yo lo hubiera hecho, a mí no me gusta incumplir con las normas”, expresó al ser cuestionado sobre la falta de aviso a los ediles.

Ramírez Sánchez destacó que la presencia de Celaya en este espacio representa una oportunidad para proyectar una nueva imagen del municipio ante organismos internacionales.

“Estamos representando a México, estamos representando a Guanajuato, estamos representando a Celaya en la Organización de Naciones Unidas. Por eso era muy importante”, afirmó.

Sobre la notificación al Ayuntamiento, el alcalde sostuvo que la decisión correspondió a sus atribuciones como presidente municipal y consideró que no era necesario informar al Cabildo sobre la comisión.

“Son decisiones que yo tomo, son parte de las decisiones del gobierno. Si hubiera sido necesario, yo no tengo ningún inconveniente en informarle al Ayuntamiento”, señaló.

Por separado, el secretario del Ayuntamiento respondió a las críticas del regidor y rechazó que existiera alguna irregularidad en su traslado a Nueva York. Aseguró que acudió al foro por instrucción directa del alcalde y conforme a las facultades que tiene el presidente municipal.

“Yo no tengo por qué informarle nada a él, a mí me dio la instrucción el presidente con las facultades que tiene y en ese tenor es que vine a participar”, declaró.

Nieto Martínez también cuestionó las declaraciones del regidor y señaló que antes de emitir críticas debería conocer los procedimientos administrativos.

“Lo que le recomendaría es que haga el trabajo que le corresponde a él y conozca de manera adecuada los reglamentos y cuáles son las facultades y hasta dónde llega el alcance de sus atribuciones”, comentó.

El funcionario negó además que su ausencia haya provocado afectaciones en la administración municipal y descartó conflictos con concesionarios del transporte público, al asegurar que mantiene comunicación con los representantes del sector.

Respecto a los gastos del viaje, Nieto Martínez indicó que al tratarse de una comisión oficial analiza la posibilidad de solicitar el reembolso de los recursos utilizados, y afirmó que las actividades de la Secretaría del Ayuntamiento continúan con normalidad.

“Estoy cumpliendo con todas las responsabilidades que me corresponden, no hemos descuidado ninguna de nuestras actividades y estamos cumpliendo con la agenda que nos corresponde”, puntualizó.