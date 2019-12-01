Defiende Pedro Haces aplicación gradual de jornada laboral de 40 horas

Defiende Pedro Haces aplicación gradual de jornada laboral de 40 horas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 20:04:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México a 19 de febrero de 2026.- El diputado de Morena, Pedro Haces Barba, defendió la reforma que plantea reducir la jornada laboral a 40 horas semanales; sin embargo, advirtió que su aplicación inmediata podría generar efectos inflacionarios.

El legislador señaló que, de no implementarse de manera gradual hasta 2030, el costo para las empresas podría trasladarse al precio final de los productos, lo que impactaría directamente a los consumidores.

“Quien terminará pagando será el consumidor”, mencionó.

Asimismo, explicó que la iniciativa contempla que las primeras 12 horas extra se paguen al doble, mientras que las adicionales se remunerarán al triple.

Haces Barba aseguró que la reforma “no es un capricho”, sino una propuesta construida tras escuchar tanto a trabajadores como a empresarios.

Finalmente, informó que el próximo lunes el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, acudirá a la Comisión del Trabajo para discutir el proyecto.
 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente vehicular en Zitácuaro, Michoacán, deja cuatro heridos
En Arteaga, Michoacán: Aseguran la Guardia Civil y Marina vehículos, armas, cartuchos y equipo táctico 
Confirma el Fiscal General de Querétaro el homicidio de una mujer en Amealco y que se está a la espera de los resultados de la necropsia
Fallecen tres personas, tras ataque armado en autolavado de Apaseo el Alto, Guanajuato
Más información de la categoria
Puño de hierro en altamar: Sheinbaum y Harfuch asestan golpes históricos al tráfico de estupefacientes desde el Pacífico mexicano; 50 toneladas aseguradas
FGR investiga hallazgo de laboratorio clandestino y precursores en Ixtlán del Río, Nayarit
Se amistan el gobierno de Querétaro y la Cuauhtémoc para intercambiar experiencias en ordenamiento de ambulantes y recuperación de espacios urbanos: Felifer Macías
Emboscadas al Estado: roban camioneta con medicinas del ISSSTE y vehículo de Bienestar en ataques armados en caminos de Michoacán
Comentarios