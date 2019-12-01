Defiende Pedro Haces aplicación gradual de jornada laboral de 40 horas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 20:04:19

Ciudad de México a 19 de febrero de 2026.- El diputado de Morena, Pedro Haces Barba, defendió la reforma que plantea reducir la jornada laboral a 40 horas semanales; sin embargo, advirtió que su aplicación inmediata podría generar efectos inflacionarios.

El legislador señaló que, de no implementarse de manera gradual hasta 2030, el costo para las empresas podría trasladarse al precio final de los productos, lo que impactaría directamente a los consumidores.

“Quien terminará pagando será el consumidor”, mencionó.

Asimismo, explicó que la iniciativa contempla que las primeras 12 horas extra se paguen al doble, mientras que las adicionales se remunerarán al triple.

Haces Barba aseguró que la reforma “no es un capricho”, sino una propuesta construida tras escuchar tanto a trabajadores como a empresarios.

Finalmente, informó que el próximo lunes el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, acudirá a la Comisión del Trabajo para discutir el proyecto.

