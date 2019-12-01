Declaran las carnitas de Santa Rosa Jáuregui platillo patrimonio cultural en el estado de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 28 de agosto de 2025.- Con 12 votos a favor y 11 en contra el Pleno de la Legislatura Local aprobó la iniciativa de Decreto por el cual se declara a las carnitas de Santa Rosa Jáuregui como platillo patrimonio cultural en el estado de Querétaro, en reconocimiento a su importancia histórica, cultural, gastronómica y económica, todo ello en el marco del aniversario de la fundación de Santa Rosa Jáuregui.

La iniciativa propuesta por el llamado diputado independiente, Enrique Correa Sada, junto con las y los carniceros de esta delegación, con el objetivo de enaltecer la identidad, la cultura, la historia y el esfuerzo de su comunidad.

Subrayó la importancia de honrar a las familias trabajadoras que, generación tras generación, han hecho de Santa Rosa la cuna de la gastronomía queretana y un motor económico para toda la región.

“Hoy reconocemos a sus carniceros, a su gente trabajadora, a su cultura, a sus tradiciones y a sus carnitas; legado que merece ser celebrado con respeto, gratitud y orgullo. Gracias a ustedes, Santa Rosa es el alma de la gastronomía queretana, un símbolo de identidad para todo nuestro estado”.

Con orgullo, afirmó que ser llamado “el diputado carnitas” es un honor, porque significa estar del lado correcto: del lado de la gente trabajadora, de las y los emprendedores y de quienes luchan todos los días por sus familias.

“Soy el diputado del Distrito 7 que sí está en la calle, cercano a todos ustedes; porque juntos y unidos trabajamos por un Querétaro más justo”.

Durante su intervención, el diputado solicitó un aplauso para las y los carniceros presentes en el Pleno, reconociendo así su esfuerzo, trabajo, legado y el papel de sus familias y trabajadores, que han dado a Querétaro uno de sus mayores orgullos gastronómicos.

“¡Arriba las carnitas y los carniceros de Santa Rosa, arriba Santa Rosa Patrimonio Cultural y que viva Querétaro!”.