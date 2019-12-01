Declaran constitucional reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 20:12:13

Ciudad de México, 3 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma al artículo 123 de la Constitución Política, con la que se reducirá la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas en el país.

La modificación fue avalada por 22 congresos estatales, con lo que se cumplió el requisito necesario para su declaratoria constitucional. La implementación será gradual, comenzando en 2027 y concluyendo en 2030.

De acuerdo con el decreto, la jornada laboral disminuirá progresivamente desde las actuales 48 horas hasta alcanzar las 40 horas semanales, sin que ello implique una reducción en salarios ni en prestaciones para las y los trabajadores.

La declaratoria fue anunciada por la diputada Kenia López Rabadán y posteriormente enviada al Senado de la República para los efectos constitucionales correspondientes.