Declara Congreso de Michoacán el día 10 de diciembre de cada año como “Día del Asesor Jurídico Victimal del Estado de Michoacán”

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre del 2026.- El Pleno del Congreso del Estado declaró de manera oficial el día 10 de diciembre de cada año como el “Día del Asesor Jurídico Victimal del Estado de Michoacán”, dicha fecha se eligió porque se conmemora la publicación oficial de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo, promulgada el 10 de diciembre de 2014.

Esta iniciativa fue presentada por el diputado Reyes Galindo Pedraza y dictaminada por la Comisión de Cultura y Artes de esta 76 Legislatura, dictamen en el que se estableció la viabilidad y procedencia de este asunto.

Al declarar esta fecha mediante decreto, se habilita anualmente un espacio propicio para que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas lleve a cabo jornadas de actualización doctrinal, organice foros de alto nivel en materia de derechos humanos y establezca ceremonias para el otorgamiento de reconocimientos al mérito entre su personal sustantivo, incidiendo positivamente en la motivación y retención del talento humano.

Es importante señalar que “desde el riguroso análisis presupuestario que exige la técnica legislativa moderna, se advierte categóricamente que el establecimiento de esta nueva efeméride no representa impacto económico negativo, ni impone una carga adicional, anómala o insostenible al erario estatal, por el contrario, la medida se erige como un vehículo que fomenta mecanismos de eficiencia, cohesión e identidad institucional.