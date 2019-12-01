Decisión para el 2027 recaerá en Kuri: Pancho Domínguez 

Querétaro, Querétaro, a 1 de septiembre de 2025.- El exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, reconoció que la definición de una candidatura a la gobernatura de cara al proceso electoral del 2027 es una decisión que el actual gobernador, Mauricio Kuri González debe tomar bien analizado, pues en su caso la elección de su sucesor fue casi tres años antes.

Expresó que es necesario hacer operaciones “cicatriz” directamente con esos equipos de los aspirantes; ya que los candidatos podrían asumir la decisión con madurez.

“Yo siempre y lo he comentado con el gobernador Kuri, esta decisión se toma en soledad de con tu almohada como lo vaya a decidir él y es su decisión; lo respetaremos y tendrá que hacer un trabajo de operación cicatriz porque con muchos aspirantes y yo creo que ellos los aspirantes se disciplinan, los equipos tienen que hacerse operación cicatriz”, dijo.

Recordó que cuando estuvo al frente del Poder Ejecutivo de Querétaro, le tocó el momento de determinar a su sucesor, solo había un perfil posicionado, el entonces senador, Mauricio Kuri González, quien ganó la elección para la gubernatura en 2021 con un amplio margen contra Morena.

“Siempre fue nada más Mauricio (Kuri), en mi caso nunca hubo un segundo aspirante intercedió, siempre fue Mauricio y eso logramos arrancarlo casi tres años antes… al final creo que todos han estado en la calle, han estado trabajando y eso ha posicionado a su gobierno y al Partido Acción Nacional, yo no lo hubiera visto así, pero hoy al tiro veo que ese trabajo que se está posicionando, ha ayudado a que su gobierno y el Partido Acción Nacional estén punteando, en la última encuesta había un empate técnico, hoy está 10 puntos arriba, entonces la estrategia funcionó”, finalizó.