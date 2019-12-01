Deberán pagar empresas aguinaldo antes del 20 de diciembre: Liliana San Martín 

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 26 de noviembre de 2025.- La titular de la Secretaría del Trabajo del estado de Querétaro, Liliana San Martín Castillo informó que una de las obligaciones de las empresas es pagar el aguinaldo a sus empleados, por lo que tienen hasta el 20 de diciembre para hacerlo, aunque algunos patrones llegan a acuerdos con sus empleados para adelantar una parte para temporadas como “El Buen Fin”.

Reconoció que en la entidad, la mayoría de las empresas pagan a sus empleados en tiempo y forma el aguinaldo, aun es temprano para saber si algún patrón a faltado a este derecho que tienen los empleados.

"Ahora no tenemos ningún reporte todavía, digamos que estamos tempranos a la fecha, hay algunos ejercicios que sí se hacen de manera colectiva, que se anticipan, pero son los menos", dijo.

Mencionó que el aguinaldo es una de las prestaciones que tienen menor índice de incumpliendo, por lo que la Secretaría únicamente tuvo tres reportes por esta situación en 2024.

Afirmó que estarán atentos y vigilando a las empresas para el cierre de año, para garantizar que todas las empresas y empleadores cumplan con el pago del aguinaldo.

Exhortó a los trabajadores, que en caso de incumpliendo, pueden hacer su denuncia desde el primer minuto del 21 de siembre, ante la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores, así como a la Unidad de Inspección de la Secretaría del Trabajo para iniciar el proceso correspondiente.