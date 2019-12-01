¿De vacaciones en Michoacán? La Policía Turística refuerza la vigilancia en todo el estado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 19:44:05

Morelia, Michoacán, 15 de julio de 2026.- En esta temporada de vacaciones de verano, la Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) incrementará su presencia en los espacios públicos de Morelia y las zonas de mayor afluencia turística en el estado, donde realizará acciones de proximidad social, apoyo y orientación.

Con motivo de la gran afluencia de turistas que se espera en la entidad durante este periodo, la Guardia Civil reforzará sus patrullajes en plazas, jardines, templos y puntos de interés, incluyendo balnearios, Pueblos Mágicos, sitios históricos y zonas arqueológicas. El objetivo es brindar atención inmediata, garantizar entornos seguros y mantener una cercanía permanente con la ciudadanía.

Las y los elementos de la Policía Turística proporcionarán información sobre ubicaciones, sitios de mayor atractivo, vialidades y recomendaciones preventivas, además de atender reportes ciudadanos y canalizar oportunamente cualquier situación que requiera la intervención de las autoridades.

Como parte de estas acciones, también se exhorta a turistas, visitantes y población en general a identificar los puntos de auxilio y utilizar la aplicación 911 Michoacán en caso de requerir apoyo.

Con estas acciones, la SSP reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad, la atención y confianza de quienes durante esta temporada vacacional disfruten de las regiones turísticas de Michoacán.