¿De vacaciones en Michoacán? La Policía Turística refuerza la vigilancia en todo el estado

¿De vacaciones en Michoacán? La Policía Turística refuerza la vigilancia en todo el estado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 19:44:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 15 de julio de 2026.- En esta temporada de vacaciones de verano, la Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) incrementará su presencia en los espacios públicos de Morelia y las zonas de mayor afluencia turística en el estado, donde realizará acciones de proximidad social, apoyo y orientación. 

Con motivo de la gran afluencia de turistas que se espera en la entidad durante este periodo, la Guardia Civil reforzará sus patrullajes en plazas, jardines, templos y puntos de interés, incluyendo balnearios, Pueblos Mágicos, sitios históricos y zonas arqueológicas. El objetivo es brindar atención inmediata, garantizar entornos seguros y mantener una cercanía permanente con la ciudadanía.

Las y los elementos de la Policía Turística proporcionarán información sobre ubicaciones, sitios de mayor atractivo, vialidades y recomendaciones preventivas, además de atender reportes ciudadanos y canalizar oportunamente cualquier situación que requiera la intervención de las autoridades.

Como parte de estas acciones, también se exhorta a turistas, visitantes y población en general a identificar los puntos de auxilio y utilizar la aplicación 911 Michoacán en caso de requerir apoyo.

Con estas acciones, la SSP reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad, la atención y confianza de quienes durante esta temporada vacacional disfruten de las regiones turísticas de Michoacán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Obtienen sentencia de 60 años de prisión contra dos responsables de homicidio y desaparición en León
Recuperan cargamento de medicamentos valuado en 2.5 millones de pesos tras operativo en Chalco, Estado de México
Detienen a mujer de Michoacán y un norteamericano en poder de una bazuca y armas de grueso calibre, en la frontera con EEUU
Aprehenden a sujeto acusado de homicidio en Angamacutiro, Michoacán 
Más información de la categoria
Michoacán: Alcaldesa de Zacapu defendió actuación de sus policías en emboscada a estatales en Nahuatzen y descalificó a críticos; hoy su director y subdirector de Seguridad están detenidos con posesiones de los agentes muertos
Vecinos bloquean avenida Michoacán tras fallecimiento de menor que fue arrollado por el tren en Morelia; exigen obras para evitar otra tragedia
EEUU eleva al máximo persecución contra cártel que floreció y se fortaleció con el prófugo Silvano Aureoles; líder criminal aseguró haber negociado con el exgobernador
Detienen a mujer de Michoacán y un norteamericano en poder de una bazuca y armas de grueso calibre, en la frontera con EEUU
Comentarios