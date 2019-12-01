De tu colonia al Obelisco por 12 pesos; así funcionará el sistema de transbordos del Morebús

De tu colonia al Obelisco por 12 pesos; así funcionará el sistema de transbordos del Morebús
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 08:20:33
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Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.- Con una tarifa integrada de 12 pesos, las y los usuarios del Morebús podrán viajar desde las colonias del poniente de Morelia hasta el Obelisco a Lázaro Cárdenas. Este costo incluye tanto el recorrido en las rutas alimentadoras que operan en sus colonias como el transbordo al sistema Morebús.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta Moctezuma, explicó que las personas podrán abordar primero un camión en su colonia y, al llegar a la avenida Francisco I. Madero Poniente, transbordarán al Morebús sin realizar un pago adicional, ya que ambos servicios estarán integrados en una sola tarifa.

Detalló que el pago se realizará mediante un sistema de prepago. Desde que la persona aborde el primer camión, deberá utilizar su tarjeta para cubrir los 12 pesos; posteriormente, al llegar a alguna de las estaciones del Morebús podrá transbordar a las unidades que circularán por el carril confinado sin volver a pagar.

La titular de la Sedum destacó que este esquema facilitará los traslados de la población al conectar las rutas de las colonias con el Morebús. En su primera etapa, este sistema recorrerá la avenida Madero Poniente hasta el Obelisco a Lázaro Cárdenas.

Con la integración de ambos servicios, el Gobierno estatal busca mejorar la conectividad en el poniente de la capital michoacana, ordenar el transporte público y ofrecer a las familias una alternativa de movilidad eficiente, accesible y sustentable.

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