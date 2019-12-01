De Michoacán al mundo: “Ley Cazzu” trasciende fronteras y se debate en Argentina y Honduras

Morelia, Michoacán a 09 de abril de 2026.– La iniciativa “Ley Cazzu”, impulsada por la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Sandra Arreola Ruiz, ha trascendido las fronteras nacionales y hoy es debatida en los congresos de Argentina y Honduras, luego de que su propuesta para limitar el poder de padres ausentes fuera replicada en otras latitudes.

Lo que comenzó como una lucha desde el Congreso de Michoacán para garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes ante el abandono parental, se ha convertido en un referente regional. La iniciativa, presentada por Arreola Ruiz en marzo de 2026, busca reformar el marco legal para evitar que un progenitor ausente o deudor alimentario pueda bloquear decisiones clave como la obtención de pasaportes o permisos de viaje.

A nivel nacional, la propuesta ha sido retomada por los congresos de Puebla, Guanajuato y Oaxaca, donde legisladores locales han presentado iniciativas con el mismo objetivo: priorizar el interés superior de la niñez por encima del poder de veto de quien no cumple con sus responsabilidades.

Pero el mayor impacto se ha registrado allende las fronteras. En Argentina, el senador chubutense Carlos Linares (Partido Justicialista) presentó el 30 de marzo de 2026 un proyecto de “Ley Cazzu” ante el Congreso nacional, impulsado por la organización Abogadas Feministas AMBA. La propuesta crea la figura de “suspensión cautelar de la responsabilidad parental”, permitiendo a los jueces interrumpir temporalmente los derechos legales de un progenitor que incumpla con la cuota alimentaria o se ausente de la vida del menor por más de tres meses.

El proyecto argentino —que ya cuenta con más de 38 mil firmas en una petición ciudadana— busca agilizar decisiones sobre salud y viajes en un máximo de 180 días, protegiendo a menores frente a la violencia vicaria y abusos de poder de progenitores negligentes.

En Honduras, aunque aún no se ha presentado formalmente ante el Congreso, una petición ciudadana en Change.org bajo el título “Ley CAZZU – Libertad con nuestros hijos” ha cobrado fuerza, exponiendo las dificultades que enfrentan las familias monoparentales para tramitar permisos de viaje cuando existe ausencia parental. La propuesta, que surgió tras las declaraciones públicas de la cantante argentina Cazzu, plantea otorgar un permiso de viaje permanente al progenitor custodio una vez comprobado legalmente el abandono.

La diputada Sandra Arreola Ruiz celebró el impacto internacional de su iniciativa: “Lo que comenzó como una lucha desde Michoacán por las madres y padres que crían solos a sus hijos, hoy es un movimiento que trasciende fronteras. Que Argentina y Honduras estén discutiendo una ley inspirada en nuestra propuesta demuestra que el abandono parental es un problema estructural en toda Latinoamérica. No estamos solas, y juntas estamos cambiando la realidad de miles de niñas y niños”.

La legisladora recordó que en Michoacán existen más de 410 mil hombres deudores alimentarios, y que miles de mujeres enfrentan a diario obstáculos legales para realizar trámites fundamentales para sus hijos. “Quien cuida, quien educa y quien sostiene el hogar tiene que pedir permiso, mientras quien decidió no estar conserva el poder de decir que no. Esa injusticia debe terminar”.

En México, la iniciativa federal de la “Ley Cazzu”, replicada por el diputado federal del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar tiene el objetivo de reformar el artículo 4º de la Constitución para garantizar la movilidad de menores en casos de abandono parental.

En tanto, los proyectos en Argentina y Honduras continúan su curso legislativo, consolidando una red regional de protección a la infancia que promete transformar la vida de millones de familias latinoamericanas.