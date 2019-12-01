De las demandas vecinales a propuestas concretas, Lucila Martínez impulsa agenda para Morelia

De las demandas vecinales a propuestas concretas, Lucila Martínez impulsa agenda para Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2026 a las 16:06:56
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Morelia, Michoacán, a 10 de octubre de 2026.- Las problemáticas que enfrentan las familias en sus colonias pueden convertirse en propuestas de solución desde el ámbito municipal, por lo que la regidora Lucila Martínez Manríquez mantiene recorridos por distintos puntos de Morelia para identificar necesidades y construir planteamientos que puedan ser atendidos desde el Ayuntamiento.

El trabajo en territorio le permite conocer de primera mano las condiciones de los servicios públicos y las demandas más recurrentes de la ciudadanía, particularmente en materia de alumbrado, pavimentación y abastecimiento de agua potable, asuntos que inciden directamente en la vida cotidiana de las familias.

A partir de estos encuentros, la regidora da cauce a las solicitudes vecinales ante las áreas municipales correspondientes y busca mantener el seguimiento de cada planteamiento, con la intención de conocer qué atención reciben y cuáles son los avances en su resolución.

Más allá de la gestión inmediata, el contacto directo con las colonias también constituye una fuente para identificar problemas compartidos entre distintas zonas de la ciudad y traducirlos en propuestas que puedan discutirse en el Cabildo, con alternativas enfocadas en las necesidades reales de la población.

Con esta dinámica, Lucila Martínez articula la escucha ciudadana, la gestión de servicios y el trabajo legislativo municipal para que las demandas recogidas en las calles tengan continuidad en los espacios donde se toman decisiones sobre el desarrollo de Morelia.

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