De las 72 secciones donde no se instalarán casillas, 26 son de pueblos originarios: INE Michoacán

Morelia, Michoacán, a 7 de abril del 2025.- De las 2 mil 767 secciones con las que cuenta Michoacán, en 72 no se colocarán casillas el próximo 1 de junio para la elección del Poder Judicial, 26 corresponden a la negativa de 14 pueblos originarios de 11 municipios.

Por este motivo alrededor de 49 mil 784 electores en lista nominal, no tendrán casilla en su sección, pero podrán acudir a las casillas especiales.

Datos proporcionados por el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, David Delgado Arroyo, detalló que se prevé la ubicación de 3 mil 126 casillas para que los ciudadanos emitan su voto.

"Tenemos un total de secciones con movimiento constante que son 46 secciones ¿Qué quiere decir esto de movimiento constante? , que tienen menos de 100 electores o teniendo más de 100 electores en realidad no se encuentran. El hecho de que Michoacán tenga 46 secciones con movimiento constante solamente refleja la característica emigrante del Estado de Michoacán, adicionalmente a esas 46 secciones hay 26 secciones de negativa de pueblos originarios a ubicar casillas de tal manera que en las 2 mil 767 secciones no habrá casilla en Michoacán 72 secciones serán las únicas que no tendrán secciones", expuso el Vocal Ejecutivo del INE.

De las 3 mil 126 casillas aprobadas, 2 mil 695 son básicas, 412 son contiguas, 19 son especiales, la gran mayoría van a instalarse en escuelas.