De la Fuente recibe a embajador de Japón para "reafirmar lazos de amistad y cooperación" entre las naciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 07:27:37
Ciudad de México, a 22 de octubre 2025.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, recibió al embajador de Japón en México, Kozo Honsei, en un encuentro para reafirmar los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

De acuerdo con la dependencia federal, ambos diplomáticos recordaron que la relación entre México y Japón es la más antigua del país con la región Asia-Pacífico y que su historia de solidaridad los ha identificado como “países amigos ante las adversidades.

Asimismo, destacaron el papel clave de la cooperación técnica y de desarrollo a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y la AMEXCID, que mantienen proyectos en innovación, bienestar social y desarrollo sostenible.

Por su parte, el canciller De la Fuente subrayó que el Plan México abre nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos, mientras que el embajador Honsei reiteró el interés de su país en fortalecer las relaciones económicas y políticas.

