De Capula a Ciudad Salud, recorrido del Morebús, confirma gobernador de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 5 de marzo del 2026.- Desde la glorieta previa a Capula, hasta llegar a Ciudad Salud, es el recorrido que prevé el Morebús, proyecto de metrobús para Morelia, confirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; recalcó que los trámites se pudieron agilizar gracias al gobierno federal a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En el marco de la presentación del Morebús, el mandatario estatal adelantó que el proyecto en total tendrá un costo de 2.9 mil millones de pesos, únicamente en su primera etapa que llegará hasta el Obelisco a Lázaro Cárdenas. Enfatizó que Morelia no es solo el Centro Histórico, son más de mil colonias, desde Capula hasta Ciudad Salud, 30 kilómetros aproximadamente, por lo que es fundamental brindar atención a todos los puntos del territorio.

Cabe precisar que la siguiente etapa contempla que la ruta llegue hasta Ciudad Salud, la cual corresponderá al siguiente gobierno, pero esa administración ya contará con el subsidio y todo lo necesario para comenzar con la obra.

Ramírez Bedolla reconoció que fueron necesarios un buen número de estudios para la Secretaría de Hacienda y para Banobras, pues se tenía que demostrar la factibilidad del proyecto, como resultado, Banobras otorga 950 millones de pesos a fondo perdido para este nuevo modelo de transporte.

Este medio de transporte contempla 55 estaciones, 74 unidades y recorrerá 38.83 kilómetros, explicó; además, habrá participación activa de los transportistas de rutas que circulan por el trayecto, pues, dijo, el gobierno no es transportista, sino que respalda la modernización de este.