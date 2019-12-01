Dayana Pérez refuerza la atención a la salud en las comunidades de Salvador Escalante

Salvador Escalante, Michoacán, a 9 de enero de 2026.- Como parte del compromiso permanente con el bienestar de la población, el Gobierno Municipal de Salvador Escalante, encabezado por la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza, reforzó la atención a la salud en las comunidades mediante la gestión de insumos médicos esenciales para atender emergencias.

Gracias a las acciones realizadas ante la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, el municipio ya cuenta con sueros antialacránicos, lo que permitirá brindar una respuesta oportuna y eficaz ante cualquier eventualidad, priorizando la protección de la vida. Gobernar con amor, justicia y libertad se traduce en acciones concretas que cuidan a las familias de Salvador Escalante.

La presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza expresó su agradecimiento al doctor Julián, representante de la Secretaría de Salud del Estado, por la entrega de los sueros y por el trabajo coordinado que fortalece la atención médica en beneficio de la ciudadanía. Escuchar, resolver y transformar es la base de un gobierno cercano que atiende las necesidades reales de su gente.

Con estas acciones, el Ayuntamiento refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera responsable para proteger la salud y el bienestar de la población, consolidando un municipio más seguro y humano, donde Santa Clara del Cobre enamora por su identidad, su gente y su progreso.

