Dayana Pérez participa en Encuentro Nacional para fortalecer la ciudadanía de infancias y juventudes

Dayana Pérez participa en Encuentro Nacional para fortalecer la ciudadanía de infancias y juventudes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 13:25:13
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Pátzcuaro, Michoacán, a 26 d emarzo 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, participó en el 3er Encuentro Nacional de Buenas Prácticas hacia una Ciudadanía Temprana de las Infancias y las Juventudes “Educar para participar”, un espacio clave para impulsar la formación cívica desde las primeras etapas de vida.

Durante su participación, destacó la importancia de generar entornos que promuevan la conciencia social y el involucramiento de niñas, niños y jóvenes en los asuntos públicos. Subrayó que estos encuentros permiten compartir experiencias, reflexionar y construir estrategias que fortalezcan el tejido social desde la educación.

Bajo la visión de “Gobernar con amor, justicia y libertad”, la alcaldesa reiteró que su administración trabaja en políticas públicas que priorizan el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Asimismo, señaló que “Escuchar, resolver y transformar” es parte fundamental del ejercicio de gobierno que encabeza, especialmente cuando se trata de atender las necesidades y aspiraciones de la juventud.

Finalmente, resaltó que este tipo de espacios contribuyen a consolidar comunidades más participativas y comprometidas, donde la identidad y el orgullo local también juegan un papel importante, recordando que “Santa Clara del Cobre enamora” como ejemplo del valor cultural de la región.
 

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