Dayana Pérez participa en capacitación estatal en materia de seguridad rumbo al 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 19:15:50
Salvador Escalante, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, participó en la capacitación dirigida a presidentas y presidentes municipales, encabezada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, donde se abordaron temas clave en materia de seguridad pública rumbo al ejercicio fiscal 2026.

Durante este encuentro de trabajo, se analizaron estrategias y acciones prioritarias para fortalecer las capacidades institucionales de los municipios, con el objetivo de avanzar hacia entornos más seguros y coordinados. Gobernar con amor justicia y Libertad implica también prepararse, capacitarse y actuar con responsabilidad frente a los retos que enfrenta cada territorio.

Desde Salvador Escalante, la alcaldesa Dayana Pérez Mendoza revisó las condiciones actuales del municipio, el estado de fuerza de la corporación policial y los mecanismos necesarios para continuar gestionando apoyos estatales y federales que contribuyan a reforzar la paz y la tranquilidad de las comunidades. Escuchar resolver y transformar es una visión que guía el trabajo permanente en favor de la ciudadanía.

La presidenta municipal agradeció al Lic. César Erwin Sánchez, secretario del SESESP, por impulsar este tipo de capacitaciones que fortalecen la coordinación entre los municipios y el Gobierno del Estado, generando mejores herramientas para la prevención y atención en materia de seguridad. Santa Clara del Cobre enamora, y su bienestar es una prioridad para la administración municipal.
 

