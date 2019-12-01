Dayana Pérez Mendoza respalda el civismo y la identidad nacional en escuelas de Salvador Escalante

Dayana Pérez Mendoza respalda el civismo y la identidad nacional en escuelas de Salvador Escalante
19 de Diciembre de 2025
Salvador Escalante, Michoacán, a 19 de diciembre 2025.— La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, acompañó el Concurso de Escoltas e Himno Nacional Mexicano de la Zona Escolar 011, un evento que fortaleció el civismo y el respeto a los símbolos patrios entre niñas, niños y jóvenes del municipio.

Durante la jornada, el Gobierno Municipal de Salvador Escalante respaldó el certamen con las premiaciones, reconociendo el esfuerzo y dedicación de maestras, maestros y alumnado. Acciones como esta refrendan el compromiso de Gobernar con amor justicia y Libertad, impulsando una educación con valores y sentido de identidad nacional.

La alcaldesa felicitó con orgullo a todas las telesecundarias participantes, destacando el desempeño de la José María Morelos de Jujucato y la ESTV 16540 de Camébaro, dignos representantes del municipio. Este acompañamiento cercano refleja una administración que busca Escuchar resolver Y transformar, trabajando de la mano con la comunidad educativa.

Con eventos que fortalecen la formación cívica, el Gobierno Municipal reafirma su visión de desarrollo integral, convencido de que Gobernar con amor justicia y Libertad es clave para construir un mejor futuro para Salvador Escalante.
 

