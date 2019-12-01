Dayana Pérez Mendoza refuerza la atención ciudadana y el trabajo cercano en Salvador Escalante

Salvador Escalante, Michoacán, a 12 de enero de 2026.- La atención directa a la ciudadanía continúa siendo una prioridad para el Gobierno Municipal de Salvador Escalante, encabezado por la presidenta Dayana Pérez Mendoza, quien ha reiterado que escuchar y dar seguimiento a las necesidades de la población es clave para tomar mejores decisiones en favor del municipio.

“Atender a la ciudadanía es una parte fundamental de mi trabajo. Escuchar, dialogar y dar seguimiento a cada solicitud nos permite tomar mejores decisiones”, expresó la alcaldesa, al destacar que su administración mantiene un contacto permanente con las y los habitantes de las distintas comunidades.

Bajo el principio de Gobernar con amor justicia y Libertad, la presidenta municipal ha impulsado un modelo de trabajo cercano, en el que cada área del Gobierno Municipal actúa de manera coordinada para brindar atención oportuna y respuestas concretas a las demandas ciudadanas.

Dayana Pérez Mendoza subrayó que Escuchar resolver Y transformar no es solo un lema, sino una forma de gobernar que implica presencia constante en el territorio, compromiso y cumplimiento de la palabra empeñada, fortaleciendo así la confianza entre gobierno y sociedad.

Finalmente, reafirmó su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de las familias de Salvador Escalante, destacando que Santa Clara del Cobre enamora no solo por su riqueza cultural y tradición, sino también por la participación activa de su gente en la construcción de un mejor municipio.

