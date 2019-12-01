Dayana Pérez Mendoza refuerza coordinación institucional en favor de las familias migrantes de Salvador Escalante

Salvador Escalante, Michoacán, 26 de diciembre del 2025.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo una reunión de trabajo orientada a fortalecer las acciones institucionales en favor de las familias migrantes del municipio, reafirmando su compromiso con el diálogo y la gestión responsable.

Durante el encuentro, la alcaldesa destacó que el diálogo siempre suma cuando se trata de pensar en la gente, esté donde esté, y subrayó que su administración mantiene una visión cercana y sensible a las realidades de las familias que, por diversas circunstancias, se encuentran separadas por la migración. Gobernar con amor, justicia y libertad es un principio que guía cada una de las acciones de su gobierno.

La reunión se llevó a cabo con Antonio Soto Sánchez, Secretario del Migrante del Estado de Michoacán, y con Alfonso Ramírez, director de Atención al Migrante en Salvador Escalante, con quienes se dio seguimiento al trabajo que se realiza a través del programa REFAMI, enfocado en el reencuentro familiar.

En este marco, se compartieron avances importantes relacionados con la próxima entrega de visas que permitirán que familias puedan reencontrarse después de años de distancia, reafirmando la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para acompañar estos procesos con sensibilidad y responsabilidad.

La presidenta municipal enfatizó que escuchar las necesidades de la ciudadanía permite construir soluciones reales, por lo que su gobierno continuará trabajando bajo el eje de escuchar, resolver y transformar, fortaleciendo los lazos entre el municipio y las instancias estatales.

Desde Salvador Escalante, la administración municipal seguirá impulsando vínculos que permitan avanzar con una visión humana, responsable y de trabajo conjunto, promoviendo el bienestar de las familias y el orgullo por nuestra tierra, porque Santa Clara del Cobre enamora.