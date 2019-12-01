Dayana Pérez Mendoza recibe autoridades tradicionales en el marco del Carnaval 2026

Dayana Pérez Mendoza recibe autoridades tradicionales en el marco del Carnaval 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 08:39:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Salvador Escalante, Michoacán, a 18 de febrero 2026.– La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, recibió en la Casa del Pueblo —la casa de todas y todos— al Cabeza de Pueblo, las Baras, la Cabeza de Barrio de San Francisco y los Capitanes, en este martes de Carnaval que ya se vive con gran ambiente en Santa Clara del Cobre.

Durante el encuentro, la alcaldesa reiteró que siempre es un gusto abrir las puertas del gobierno municipal para compartir momentos que forman parte de la identidad y tradición de la comunidad. Señaló que estas expresiones fortalecen el tejido social y mantienen vivas las costumbres que distinguen al municipio.

En este contexto, destacó que su administración trabaja bajo el principio de Gobernar con amor justicia y Libertad, acompañando las celebraciones con responsabilidad y cercanía con la ciudadanía.

Asimismo, subrayó que el compromiso es Escuchar resolver Y transformar, manteniendo un gobierno presente durante estos días de fiesta, garantizando orden, respeto y seguridad para las familias y visitantes.

La presidenta municipal afirmó que el Carnaval es reflejo del sentido comunitario que caracteriza a la región, recordando que Santa Clara del Cobre enamora por su tradición, su cultura y su gente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden en CDMX a segundo implicado en homicidio de intérpretes michoacanos y su hija
Se reúne FGE Michoacán con colectivos de familias de personas desaparecidas
Tras cateo en Tarímbaro, Michoacán aseguran ejemplar canino por maltrato animal
Ataques armados dejan saldo de al menos 5 muertos y dos heridos en Cuautitlán Izcalli
Más información de la categoria
Sheinbaum anuncia iniciativa para eliminar pensiones millonarias a funcionarios de confianza
Ataques armados dejan saldo de al menos 5 muertos y dos heridos en Cuautitlán Izcalli
En ataque armado ultiman a una agente del MP y dejan a su esposo luchando por su vida, en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Escándalo de élite: escuela de lujo en EEUU alojó con colegiaturas millonarias a hijos de capos mexicanos
Comentarios