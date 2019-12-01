Dayana Pérez Mendoza recibe autoridades tradicionales en el marco del Carnaval 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 08:39:27

Salvador Escalante, Michoacán, a 18 de febrero 2026.– La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, recibió en la Casa del Pueblo —la casa de todas y todos— al Cabeza de Pueblo, las Baras, la Cabeza de Barrio de San Francisco y los Capitanes, en este martes de Carnaval que ya se vive con gran ambiente en Santa Clara del Cobre.

Durante el encuentro, la alcaldesa reiteró que siempre es un gusto abrir las puertas del gobierno municipal para compartir momentos que forman parte de la identidad y tradición de la comunidad. Señaló que estas expresiones fortalecen el tejido social y mantienen vivas las costumbres que distinguen al municipio.

En este contexto, destacó que su administración trabaja bajo el principio de Gobernar con amor justicia y Libertad, acompañando las celebraciones con responsabilidad y cercanía con la ciudadanía.

Asimismo, subrayó que el compromiso es Escuchar resolver Y transformar, manteniendo un gobierno presente durante estos días de fiesta, garantizando orden, respeto y seguridad para las familias y visitantes.

La presidenta municipal afirmó que el Carnaval es reflejo del sentido comunitario que caracteriza a la región, recordando que Santa Clara del Cobre enamora por su tradición, su cultura y su gente.