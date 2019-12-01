Dayana Pérez Mendoza reafirma el compromiso con la legalidad en Salvador Escalante

Dayana Pérez Mendoza reafirma el compromiso con la legalidad en Salvador Escalante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 14:31:59
Salvador Escalante, Michoacán, a 5 de febrero 2026.- En el marco del 109 Aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, encabezó el acto cívico conmemorativo, reafirmando la importancia de este documento fundamental que da rumbo a la vida pública del país y garantiza los derechos, libertades y obligaciones que unen a la sociedad mexicana.

Durante la ceremonia, que contó con la participación de diversas instituciones educativas del municipio, se resaltó el valor de mantener viva la memoria histórica y fortalecer la formación cívica de las nuevas generaciones. Gobernar con amor, justicia y libertad implica reconocer en la Constitución el pilar que guía el respeto a la ley y la convivencia social.

El evento recordó que honrar la Carta Magna también es promover valores, identidad y responsabilidad ciudadana entre niñas, niños y jóvenes. Bajo esta visión, el gobierno municipal impulsa acciones cercanas a la gente, donde Escuchar, resolver y transformar son principios que orientan el quehacer público.

Como parte de su mensaje, la presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, refrendó el compromiso de su administración de actuar siempre con apego a la legalidad y en favor del bienestar colectivo, fortaleciendo el desarrollo social y cívico del municipio, donde Santa Clara del Cobre enamora por su historia, su gente y sus tradiciones.

