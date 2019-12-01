Dayana Pérez Mendoza inaugura el Festival de las Ánimas 2026 y da arranque al operativo de seguridad en Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 21:06:16

Santa Clara del Cobre, Michoacán, 29 de octubre de 2026.– Con la plaza principal vestida de tradición, la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza encabezó la inauguración del Festival de las Ánimas 2026 en Santa Clara del Cobre, dando también el arranque al operativo de seguridad para garantizar la tranquilidad de habitantes y visitantes durante estas festividades.

El dispositivo se lleva a cabo en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Guardia Civil, Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, Seguridad Vial y Protección Civil, sumando esfuerzos para brindar atención y protección a quienes participen en las actividades programadas.

Como parte de estas celebraciones, el municipio se prepara para recibir a turistas y familias que buscan disfrutar de las tradiciones, la cultura y el ambiente característico de esta temporada en Santa Clara del Cobre, uno de los destinos emblemáticos de Michoacán.

La presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza reiteró la invitación a visitar este Pueblo Mágico y ser parte de las actividades que mantienen vivas las costumbres y fortalecen la identidad de la región, porque en Salvador Escalante Nos Une el orgullo por las tradiciones y la hospitalidad de su gente.

El Gobierno Municipal invita a las familias a disfrutar del Festival de las Ánimas 2026 y vivir una experiencia llena de cultura, tradición y recuerdos en Santa Clara del Cobre.