Dayana Pérez Mendoza impulsa obra de pavimentación en Turian Alto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 20:21:41

Salvador Escalante, Michoacán, a 27 de octubre de 2026.- Con el objetivo de mejorar la infraestructura y las condiciones de movilidad de las familias, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, puso en marcha los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de una de las principales calles de la comunidad de Turian Alto.

La obra contempla la construcción de guarniciones y banquetas, con la finalidad de brindar mayor seguridad y comodidad a quienes transitan diariamente por esta vialidad, especialmente a niñas, niños y familias de la localidad.

La alcaldesa destacó que la justicia social significa llevar obras y servicios a las comunidades que más lo necesitan, mediante acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Asimismo, Dayana Pérez Mendoza subrayó la importancia de ejecutar obras de calidad, duraderas y funcionales, que respondan a las necesidades de la población y representen un beneficio para las generaciones presentes y futuras.

Con estas acciones, el gobierno municipal refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía, atendiendo las necesidades de las comunidades y fortaleciendo el desarrollo de Salvador Escalante.

Porque Salvador Escalante Nos Une, la transformación del municipio continúa con obras que generan bienestar y construyen mejores oportunidades para todas las familias.