Dayana Pérez Mendoza impulsa descuento del 50% en multas y recargos del predial en Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 18:58:45
Salvador Escalante, Michoacán, a 5 de enero de 2026.– El Gobierno Municipal de Salvador Escalante, encabezado por la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza, invita a la ciudadanía a aprovechar el 50% de descuento en multas y recargos del impuesto predial, beneficio vigente hasta el próximo 31 de enero.

Esta acción forma parte de una política pública orientada a apoyar la economía de las familias escalantenses, bajo el principio de Gobernar con amor, justicia y Libertad, promoviendo al mismo tiempo una cultura de responsabilidad y cumplimiento ciudadano.

La administración municipal reafirma su compromiso de Escuchar, resolver y transformar, generando condiciones que permitan fortalecer las finanzas municipales y traducir los recursos recaudados en obras, servicios y acciones que impacten positivamente en la calidad de vida de la población.

Con este tipo de incentivos, el Gobierno de Salvador Escalante continúa trabajando para consolidar un municipio con identidad, progreso y bienestar, donde Santa Clara del Cobre enamora y avanza con rumbo claro hacia un mejor futuro.
 

Noventa Grados
