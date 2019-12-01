Dayana Pérez Mendoza gestiona apoyos educativos para escuelas de Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 18:43:18

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- Con el objetivo de mejorar las condiciones educativas de las niñas, niños y jóvenes del municipio, la presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, continúa realizando gestiones ante las instancias estatales para atender las necesidades de las escuelas de Salvador Escalante.

Como parte de estas acciones, la alcaldesa sostuvo una reunión de trabajo con Patricia Flores Anguiano, titular de la Secretaría de Educación de Michoacán, con quien dialogó sobre los apoyos que requieren los planteles educativos para fortalecer las condiciones en las que las y los estudiantes desarrollan su aprendizaje.

Dayana Pérez Mendoza destacó la importancia de mantener una gestión cercana a las comunidades educativas, llevando sus necesidades ante las autoridades correspondientes y dando seguimiento a las solicitudes para avanzar en la atención de los requerimientos de las escuelas.

Bajo la visión de trabajo de Salvador Escalante Nos Une, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la educación y con la generación de mejores oportunidades para las nuevas generaciones, reconociendo el talento de las niñas, niños y jóvenes que representan el futuro del municipio.

La presidenta municipal agradeció a la secretaria Patricia Flores Anguiano por la atención brindada y reiteró que continuará tocando puertas y gestionando apoyos para que las comunidades de Salvador Escalante cuenten con mejores condiciones para el desarrollo educativo.