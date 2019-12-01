Dayana Pérez Mendoza gestiona ante CONAGUA soluciones para garantizar el abasto de agua en Ixtaro

Dayana Pérez Mendoza gestiona ante CONAGUA soluciones para garantizar el abasto de agua en Ixtaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 19:12:07
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Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo un encuentro de trabajo con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y representantes de distintas comunidades, con el objetivo de revisar las necesidades relacionadas con el suministro de agua en Ixtaro.

Durante la reunión participaron representantes de las comunidades de Puente Alto y Las Charandas, la Jefa de Tenencia de Ixtaro y la regidora Brenda, quienes expusieron de manera directa las necesidades de sus localidades y contribuyeron a la construcción de una ruta de trabajo encaminada a encontrar soluciones.

Salvador Escalante Nos Une y, bajo esta visión, el Gobierno Municipal mantiene el diálogo y la gestión ante las instancias correspondientes para atender una de las necesidades básicas de las familias del municipio.

Dayana Pérez Mendoza agradeció al Lic. Roberto Arias, director de CONAGUA, por recibir a las autoridades y representantes comunitarios, destacando la importancia de trabajar de manera coordinada para avanzar en acciones que permitan mejorar el acceso y la distribución del vital líquido.

La presidenta municipal afirmó que el agua es una prioridad para Salvador Escalante, por lo que continuará gestionando, tocando puertas y trabajando de la mano con las comunidades para encontrar alternativas que respondan a sus necesidades.

“Cuando se trata del agua de nuestra gente, no vamos a dejar de trabajar”, refrendó Dayana Pérez Mendoza, al señalar que su compromiso es con el agua y con las familias de Salvador Escalante.

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