Dayana Pérez Mendoza gestiona ante CONAGUA soluciones para garantizar el abasto de agua en Ixtaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 19:12:07

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo un encuentro de trabajo con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y representantes de distintas comunidades, con el objetivo de revisar las necesidades relacionadas con el suministro de agua en Ixtaro.

Durante la reunión participaron representantes de las comunidades de Puente Alto y Las Charandas, la Jefa de Tenencia de Ixtaro y la regidora Brenda, quienes expusieron de manera directa las necesidades de sus localidades y contribuyeron a la construcción de una ruta de trabajo encaminada a encontrar soluciones.

Salvador Escalante Nos Une y, bajo esta visión, el Gobierno Municipal mantiene el diálogo y la gestión ante las instancias correspondientes para atender una de las necesidades básicas de las familias del municipio.

Dayana Pérez Mendoza agradeció al Lic. Roberto Arias, director de CONAGUA, por recibir a las autoridades y representantes comunitarios, destacando la importancia de trabajar de manera coordinada para avanzar en acciones que permitan mejorar el acceso y la distribución del vital líquido.

La presidenta municipal afirmó que el agua es una prioridad para Salvador Escalante, por lo que continuará gestionando, tocando puertas y trabajando de la mano con las comunidades para encontrar alternativas que respondan a sus necesidades.

“Cuando se trata del agua de nuestra gente, no vamos a dejar de trabajar”, refrendó Dayana Pérez Mendoza, al señalar que su compromiso es con el agua y con las familias de Salvador Escalante.